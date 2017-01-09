Boluspor'da transfer

Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Boluspor, Akhisar Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu Abdulkadir Özdemir ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı.

Kırmızı-beyazlılar, Hollanda ekibi SC Heerenveen takımında oynayan Mitchell te Vrede ve İskoçya 1. Lig takımlarından Heart of Midlothian forması giyen Alim Öztürk'ü 1,5 yıllığına renklerine bağladı. Antalyaspor forması giyen orta saha oyuncusu Kadir Bekmezci ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.