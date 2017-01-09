Bursaspor'a Rumen golcü!

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Yeşil-Beyazlılar, Gençlerbirliği forması giyen golcü Bogdan Stancu'yu transfer etmek üzere.. Futbolcu ile de görüşen Bursaspor, Bogdan Stancu’yla büyük oranda anlaşmaya vardı.



Sabah saatlerinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ise Gençlerbirliği’nde forma giyen Stancu ve Çin ekibi Shanghai SIPG forması giyen Fildişili oyuncu Jean Evrard Kouassi ile büyük oranda anlaşma sağladıklarını ancak imzalar atılmadan transferi bitti olarak görmeyeceklerini söyledi.

Sol açık ve forvet hattında oynayabilen 1.82 boyundaki Stancu, Steaua Bükreş forması giydikten sonra Galatasaray’da transfer olmuştu. Ardından Orduspor’da görev alan oyuncu, 2013 yılından beri Gençlerbirliği’nde top koşturuyordu.