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Carl Medjani başlıyor!
09 Ocak 2017 , 09:19
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- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor’un Antalya kampına getirerek el sıkıştığı Medjani bugün takımla birlikte çalışacak. Medjani ile ayrıca 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Trabzonspor'un Antalya kampına getirerek prensipte el sıkıştığı Medjani'nin takımla birlikte antrenmanlara çıkması bekleniyor. Bordo- Mavililer'in oyuncunun geçmişten kalan 700 bin Euro'luk alacağını da içinde barındıran bir sözleşme imzalayacağı ve buna göre 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak oyuncuya 2 Milyon Euro ödeyeceği belirtildi.
Medjani tekrar Trabzonspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Eski günlerdeki gibi mücadelem ile gönülleri kazanmaya çalışacağım" dedi.
Kaynak : Takvim
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