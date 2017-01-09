Dev takasta kritik gün!

TRABZONSPOR’LA F.Bahçe arasından bu günlerde tabir-i caizse su sızmıyor. 3 Temmuz sürecinde bozulan ilişkiler, Muharrem Usta’nın Aziz Yıldırım’ı stat açılışına davet etmesiyle onarılırken, birbirlerinden oyuncu almak isteyen kulüpler sürekli irtibat halinde.

MEHMET Ekici için bordo-mavililerin kapısını çalan sarı-lacivertliler bu transferde Aatif’ı takasta kullanmak isterken Karadeniz fırtınası bu teklifi olumlu karşılamıştı. Yaklaşık 10 günden beri devam edilen görüşmeler, Faslı yıldızın ‘Ben Antalyaspor’u istiyorum’ demesiyle tıkanma noktasına gelmişti. Ancak önceki gün yaşanan gelişmeler her iki büyük kulübün de yüzünü güldürdü.

‘SENİ İSTİYORUZ’

KARADENİZ temsilcisinin 1 numarası Usta, Aatif’la telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. “Sen bizim takımda görmek istediğimiz bir oyuncusun. Sana ihtiyacımız var. Burada mutlu olacağını, yeteri kadar şans bulacağını düşünüyorum” sözleriyle oyuncuyu ikna etmeye çalışan başkan, Faslı yıldıza düşünmesi için 24 saat süre verdi. Yani kısacası Aatif’ın Trabzon’a imza atıp atmayacağı bugün geç saatlerde kesinleşecek.

BU durum, F.Bahçe’nin Mehmet Ekici transferinin de önünü açtı. Teknik direktör Dick Advocaat’ın kadroya dahil etmek istediği bu oyuncunun da kaderi bugün belli olacak.

Şayet Aatif, Trabzonspor’da oynamayı kabul ederse Kanarya da Mehmet Ekici için cüzi bir miktar daha ödeyip transferi noktalayacak.

Noter korkusu karda çalıştırdı

ANTALYA’YA götürülmeyen Aatif ile kadro dışı bırakılan Gregory Van der Wiel ve Emmanuel Emenike, kar-kış demeden çalışmalarını sürdürüyor. Kulübün noter tespiti yaptırmasından korkan 3’lü, Dereağzı Tesisleri’nde zaman geçirirken sahada başladıkları çalışmaları salonda noktalıyorlar. (Vatan)