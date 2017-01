Egemen Korkmaz'dan şampiyonluk formülü!

-AJANSSPOR

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Egemen Korkmaz Lig Tv'ye, İsviçre kariyerinden ve yeni hedeflerinden bahsetti.

İsviçre deneyiminden bahseden başarılı stoper, "Benim için çok farklı bir deneyim oldu. Futbol anlamında istediklerimizi yakalayamadık. Proje takımıydık ve o projenin içinde olmak için orada yer aldım. Ama çok farklı tecrübeler edindim, hayata bakışım da değişti. Dolu dolu geldim ve burada olmak güzel. Fenerbahçe'den ayrılınca çok fazla opsiyonum vardı, özellikle Türkiye'de. Ekonomik açıdan da iyiydi. Ancak bu işte her zaman ekonomik parametrelerle ilerleyemezsiniz. Ailem va sosyal hayatım var, işim var. Bunların hepsini değerlendirdim ve İsviçere gibi herkesin yaşamak isteyeceği bir yeri tercih ettim. Kendi kişisel gelişimim, futbol kültürü ve yabancı dil önemliydi. Her kamp dönemi öncesi tatil için geçttiğim bir ülke İsviçre. 5 yıllık bir projeydi ve değerlendirmek istedim. Orası Avrupa'dan da farklı. Türkiye'de birçok işi imkanlarınız dahilinde yapabiliyorsunuz ancak orada her işi kendiniz halletmelisiniz. Çocuklarım kendi işlerini yapmayı öğrendiler." diyerek İsviçre'ye gittiği için hiçbir pişmanlığı bulunmadığını aktardı.

Başakşehir'de ki hedefleri için ise Egemen, "Senelerce büyük takımlarda oynadım. Buralarda oynamak için stres ve baskıyı kaldırabilmeniz lazım. Başka opsiyonlar vardı ama Abdullah Hoca aradı ve çağırdı, buraya gelince fikirlerim değişti. Sistematik bir kulüp, ekonomik şartlar da uyunca geldim. Bu başarı tesadüf değil, her yıl adım adım ilerlenerek buralara gelinmiş. Namağlup ve en az gol yiyen takımız ancak şampiyonluğa oynamak farklı bir durum. Kadro derinliği gerekli. Bunun yanında tecrübeli futbolcular lazım. Hedefimiz ilk 3'te yer almak ancak haftalar ilerledikçe 1.lik için konuşabiliriz." sözleriyle iddialarını vurguladı.

Futbol kariyerinden sonraki süreçle ilgili de konuşan milli stoper, Abdullah Avcı'nın, oyuncularını daha sonra yanına alabilen bir teknik adam olduğunu ve bununla ilgili konuştuklarını ancak 1.5 senelik sözleşmesini tamamlamayı umduğunu belirtti.

Önlerindeki Kayserispor maçı için, devreden sonraki ilk maçların konssantrasyon açısından sıkıntılı olduğunu belirtse de oturmuş bir sistemleri olduğunu ve bu yüzden iyi bir başlangıç yapacaklarına inandığını belirtti.

Deneyimli stoper Fenerbahçe için ise, "Duygusal çok atmosfer yaşadım. Ama Fenebahçe'nin yeri bende farklı ve orada 3 yıl güzel zamanlar geçirdim. Fenerbahçe'yi güzel anılarla geride bıraktım." diyerek sözlerini noktaladı.