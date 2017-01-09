Antalyaspor'un Slovenyalı kalecisi Fornezzi:"Eto'o her takımın sahip olmak isteyeceği bir futbolcu. Yakaladığı 10 pozisyonun 8'ini gole çeviren büyük bir golcü"

"Muslera, Türkiye'nin en iyi kalecisi"



Antalyaspor'un 34 yaşındaki Sloven kalecisi Saso Fornezzi, Samuel Eto'o gibi büyük bir futbolcuya sahip oldukları için çok şanslı olduklarını söyledi.

Saso Fornezzi, Antalya'da takımının kamp yaptığı otelde, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Eto'o'nun müthiş bir insan ve futbolcu olduğunun altını çizen Fornezzi, "Eto'o her takımın sahip olmak isteyeceği bir futbolcu. Onu anlatmaya gerek yok, dünya çapında bir isimden bahsediyoruz. Takımın lideri ve gerçek bir kaptan. Forvet olarak da yakaladığı 10 pozisyonun 8'ini gole çeviren büyük bir golcü. Tabii ki başka takımda olsaydım, Eto'o'nun karşısında kalede olmak istemezdim. Ona karşı oynamak benim için çok tehlikeli olurdu." ifadelerini kullandı.

Antrenmanlarda Eto'o'dan çok şey öğrendiklerini dile getiren Sloven kaleci, "Eto'o ile aynı takımda olduğum için gurur duyuyorum. Takım içinde çok iyi bir ilişimiz var." dedi.

Saso Fornezzi, Eto'o'nun maç öncesinde yaptığı konuşmaların da takıma olumlu yansıdığını aktararak, şunları kaydetti:

"Eto'o'nun yaptığı konuşmalar birçok maçı çevirmemizin sebebi olabilir. Eto'o maç öncesi takımı etrafında toplayarak, yaptığı konuşma ile bize öz güven aşılıyor, takıma enerji veriyor. Gerçekten soyunma odasında konuştuğumuz birçok şeyi sahada uygulamak için o konuşmaya ihtiyaç duymuştuk."

- "Muslera, Türkiye'nin en iyi kalecisi"

Deneyimli file bekçisi, Spor Toto Süper Lig'de birçok yetenekli kalecinin bulunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Süper Lig kaliteli bir lig ve önemli isimleri bünyesinde bulunduruyor. Birçok iyi kaleci sayabilirim ama bana göre Muslera, Türkiye'nin en iyi kalecisi. Aynı mevkide oynayan bir meslektaşı olarak onu çok beğeniyorum."

- "Rıza hoca ile inanılmaz bir çıkış yakaladık"

Sezona Jose Morais yönetiminde çok kötü bir başlangıç yaptıklarını ve Rıza Çalımbay teknik direktörlüğe gelene kadar yalnızca 2 puanları bulunduğunu hatırlatan Fornezzi, şöyle devam etti:

"Zorlu geçen bir lig başlangıcından sonra Rıza hocanın gelişiyle inanılmaz bir çıkış yakaladık. Takım halinde üst sıralara tırmanmaya başladık. Çok önemli galibiyetler aldık. Avrupa liglerine katılmak istiyoruz. Tabii ilk 8 içinde bitirmek de çok büyük başarı olur. İlk yarının son haftalarında elde ettiğimiz galibiyetler, hocamızın bize yaptırdığı sıkı çalışma ve verdiği öz güvenin ürünüdür."

- "Antalya'da çok güzel bir hayatım var"

Türkiye kariyeri 6 yıl önce Orduspor'a transfer olarak başlayan 34 yaşındaki file bekçisi, Türkiye'de çok güvenli ve rahat bir hayat yaşadığını belirtti.

Türkiye'de yaşadığı 6 yılda büyük mutluluklar yaşadığının altını çizen Fornezzi, şunları söyledi:

"Özellikle Antalya'da çok güzel bir hayatım var. Ben ve bütün ailem uzun süredir Antalya'da yaşıyoruz, burası çok güzel bir şehir. Hayat beni nereye sürükler bilemiyorum ama Antalya'dan bir ev satın aldım. Futboldan sonra da Antalya'da yaşayacağımı düşünüyorum."

Kırmızı-beyazlı kulüp ile 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Saso Fornezzi, "Ayaklarım müsaade ettiği takdirde, daha uzun yıllar Antalyaspor kariyerimi sürdürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.