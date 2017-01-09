Fenerbahçe Partizani ile maç yapacak

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında da Antalya’da, Arnavutluk’un Partizani takımıyla 11 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Partizani arasındaki maç, Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak. Biletleri Biletix’ten halen satışta olan maç, teve 2 kanalından da naklen yayınlanacak.