- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Fenerbahçe Partizani ile maç yapacak
09 Ocak 2017 , 14:07
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında da Antalya’da, Arnavutluk’un Partizani takımıyla 11 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ile Partizani arasındaki maç, Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak. Biletleri Biletix’ten halen satışta olan maç, teve 2 kanalından da naklen yayınlanacak.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar