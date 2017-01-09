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Fenerbahçe'den 2. Ukrayna seferi!

Tarih09 Ocak 2017 , 08:39

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Fenerbahçe'den 2. Ukrayna seferi!

F.Bahçe, Karavayev’in ardından Ukrayna’dan iki transfer daha yapmak için bu hafta sefere çıkacak

Sarı-lacivertli ekip, bu hafta transferde hareketli günler geçirecek. Advocaat'ın, Mehmet Ekici'nin yanı sıra orta sahaya bir takviye daha istemesi, ayrıca sol kanat için de talepte bulunması üzerine bu hafta Ukrayna'ya sefer düzenleme kararı alındı.

Hedeflerden biri Dinamo Kiev'in orta sahadaki yeteneği Sergiy Sydorchuk. 25 yaşındaki Sydorchuk'u kiralamayı planlayan Fenerbahçe, bir süredir yakından ilgilendiği Shakhtar Donestk'li Taison için de temaslarda bulunulacak. Brezilyalı sol açık geçtiğimiz günlerde, Zenit'e gitmek istediğini söylese de Fenerbahçe 28 yaşındaki Taison için kiralama teklifinde bulunacak. (Fotomaç)

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