Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!

Fenerbahçe bir yandan ara transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarını yapıyor. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi sona erecek Bacary Sagna ile her konuda anlaştı. Fransız yıldızın menajeri ile temasa geçen Fenerbahçe Yönetimi'nin Fransız oyuncuyla her konuda anlaştığı ortaya çıktı.



Teknik Direktör Dick Advocaat'ın isteği üzerine harekete geçen yönetimin Fransız sağbeki devre arasında almak istediği ancak kulübünün izin vermemesi üzerine transferin sezon sonuna kaldığı bildirildi. Fenerbahçe'nin bunun üzerine hem sağbek hem de kanatta oynayan Karavayev'i sezon sonuna kadar kiraladığı ortaya çıktı.

SAGNA YILLIK 2.3 MİLYON EURO ALACAK

Fenerbahçe'nin bonservis ücreti ödemeyeceği için Bacary Sagna'ya yıllık 2.3 milyon euro ödemeyi kabul ettiği Fransız yıldızın da menajerine anlaşması için yetki verdiği belirlendi. Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki günlerde bu transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor. Fenerbahçe'nin gelecek sezonun transfer çalışmalarını başka bölgeler için de sürdürmesi bekleniyor. Yönetim bu konuda teknik Direktör Dick Advocaat ile koordineli olarak çalışıyor.



Kaynak : Takvim