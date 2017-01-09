Galatasaray almadı, Bursaspor getiriyor!

Galatasaray sezon başında transfer etmedi, Bursaspor Cheick Tiote'yi getiriyor! Bursaspor'a menajerler vasıtasıyla Newcastle United'da oynayan Cheik Tiote önerildi. Sezon başında İstanbul'a kadar gelen ve Galatasaray'ın kapısından dönen 30 yaşındaki ön libero için Yeşil-Beyazlılar detaylı sağlık raporu istedi.



La Havre forması giyen sağ bek Chabeke'ye imza attırmaya hazırlanan Bursaspor, 3 takviye daha gerçekleştirmeyi planlıyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, stoper, orta saha ve forvete birer oyuncu isterken, menajerler tarafından sürpriz öneri geldi: Cheik Tiote.



Sezon başında Galatasaray'ın kapısından dönen, hatta İstanbul'a kadar getirilen Tiote, Sarı-Kırmızılı takımla resmi sözleşme imzalayamamıştı. Cim Bom tercihini Nigel De Jong'dan yana kullanıp, Tiote'nin de sağlık testlerinden geçemediğini iddia etmişti. Bursaspor, Tiote ismini gündeme alırken, olumsuz yanıt verilmedi. Yeşil-Beyazlılar öncelikle Tiote'nin menajerinden detaylı bir sağlık raporu istedi.



2 maçta oynadı



Bu sezon İngiltere Championship ekibi Newcastle United'da 2 maça çıkan 30 yaşındaki Fildişili ön libero için Bursaspor kesinlikle bonservis de vermek istemiyor. Kulübüyle yarım sezon sözleşmesi kalan Tiote'nin transferi önümüzdeki hafta olumlu veya olumsuz şekilde kesinlik kazanacak.

(Fanatik)