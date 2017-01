AJANSSPOR - Galatasaray'ın PAOK'tan transfer ettiği Garry Rodrigues transferiyle ilgili açıklamalar yaptı.

PAOK TV'ye konuşan Rodrigues, ayrılığı ile ilgili olarak, "Duygusal olarak benim için zor çünkü PAOK'u seviyorum, beni ben yapan kulüp" dedi.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, "Herkes bana saygı gösterdiği için mutluyum. Ben de takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe saygı gösterdim. Bu bana iyi bir his verdi" diye konuştu.

Başka teklifler de aldığını vurgulayan Rodrigues, "Herkes biliyor ki başka teklifler de aldım ancak bu tekliflere bakmadım çünkü PAOK'ta çok mutluydum. Kararım uzun süre PAOK'ta kalmaktı çünkü kendimi çok mutlu hissediyordum. Ailem saygı görüyordu, Ben de PAOK'a saygı gösteriyordum. Geçen hafta Galatasaray gibi rüya bir kulüpten teklif gelince böyle bir fırsatı kullanmak istedim.Böyle bir şans hayatta çok fazla gelmez. Herkes için Galatasaray'a gitmek büyük bir fırsattır. Bu hayatta karşısınıza bir kez çıkacak bir fırsattır." ifadesini kullandı.

PAOK camiasına teşekkür eden Garry Rodrigues, "Kimse gitmemi istemedi, ben de gidecek havada değildim ancak bu anlaşmanın olması için bana yardım ettiler. Bu hayatta karşısıma çıkan en büyük fırsat. PAOK her zaman kalbimde olacak. Burada her zaman iyi karşılanacağımı umuyorum çünkü elimden gelenin en iyisini yaptım. Buradan ayrılmak kolay olmayacak ancak Galatasaray'a gitme vakti" dedi.

PAOK taraftarına da seslenen Galatasaray'ın yeni transferi, "Bunun benim için büyük bir fırsat olduğunu bilmeleri gerekiyor. Bunun onlar için zor olduğunu biliyorum çünkü takımın önemli bir oyuncusuydum. Onlara geçen sene ve bu seneki destekleri için teşekkür ediyorum. Geçen yıl benim için kolay olmadı. PAOK için her şeyi yaptım. Kulübe saygı duyduğumu bilmelerini istiyorum. PAOK her zaman kalbimde yer alacak. Onların bana hissettirdiklerini unutamayacağım. Her zaman onlarla birlikteyim. İnsanların ayrıldığım için benden nefret ettiğini biliyorum ama ben onları daima seveceğim. İnsanlar 1 hafta bana kızacak ama daha sonra bunun benim için büyük bir fırsat olduğunu görecek. İnsanlar para için gittiğimi düşünecek ancak bu kariyerim açısından iyi. Ben de diğer oyuncular gibi hırslıyım, o nedenle umarım bunun hem PAOK, hem benim için iyi olduğunun farkına varırlar. Kızgın olmalarını anlıyorum. Umarım bir gün yeniden buluşuruz" diye görüş bildirdi.