Galatasaray'a hırvat defans!

Ligin ikinci yarısına daha güçlü girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, stoper pozisyonu için yeni adayını belirledi.

Savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Dinamo Kiev forması giyen Domagoj Vida’yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Hırvat stoperin transfer şartlarını görüşüyor.

Ahmet Çalık ve Vitor Hugo transferleri için görüşmeleri sürdüren sarı kırmızılılar, Domagoj Vida’yı da gündemine aldı. Yönetim, menajerler vasıtasıyla Hırvat stoper için nabız yokladı. Dinamo Kiev'de forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli yaklaşık 6 milyon Euro.

Sarı kırmızılılar, Lukas Podolski'nin Çin'e transfer olması durumunda Vida için ciddi girişimlerde bulunabilecek. Ahmet Çalık için Gençlerbirliği'ne 2 milyon Euro’luk teklif yapan yönetim, önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle kırmızı-siyahlı kulübün kapısını çalacak. Palmeiraslı Vitor Hugo’nun ise Avrupa'nın birçok kulübünden transfer teklifi alması ve yaklaşık 7 milyon Euro’ya varan bonservisi; şu an transfer için engel oluşturuyor.

Galatasaray Yönetimi, Hırvat stoper Vida için girişimlerini hızlandırıp savunmayı güçlendirmek amacında. 2012-13 sezonundan beri Dinamo Kiev forması giyen Vida, bu sezon istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

Deneyimli stoper, Beşiktaş'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 6 maçta da oynadı. Vida, Ukrayna Ligi'nde 16 maç, Ukrayna Kupası ve Ukrayna Süper Kupası'nda ise 1'er maç forma giydi. 27 yaşındaki stoper, Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alıyordu.