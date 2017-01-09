Galatasaray'da Cavanda krizi!

Galatasaray'da futboldan sorumlu yönetici Levent önceki gün yaptığı açıklamalar kulüpte büyük tepki çekti.

Nazifoğlu'nun Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili net cevaplar vermemesi yanlış anlaşılmalara sebebiyet verirken, Cavanda konusunda yaptığı açıklama hem Başkan Dursun Özbek, hem de Hollandalı çalıştırıcıyı kızdırdı.

Galatasaraylı yöneticinin kullandığı "Cavanda'nın göstereceği performansı ben tahmin ediyordum. Hoca çok istemişti. Şaşırdığımı söyleyemem. Gönderilecekler arasında olabilirdi" ifadelerinin medyaya yansımasıyla, Başkan Dursun Özbek, Levent Nazifoğlu'na, "Dilinin kemiği yok. Hem hocayı hem de futbolcuyu ateşe atıyorsun. Bundan sonra dikkatli ol. Durup dururken kriz çıkacak" şeklinde uyarılarda bulundu.

Riekerink'ten sitem

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink de, Levent Nazifoğlu'nun açıklamalarını öğrenince bir hayli üzüldü. Hollandalı çalıştırıcı "Konuyu uzatmanın anlamı yok" görüşünde olsa da, kurmaylarıyla yaptığı sohbette "Burada önemli olan transferi kimin isteyip istemediğini açıklaması değil. Sorumluluğu bir başkasının üzerine atması" şeklinde sitemde bulunduğu öğrenildi.

Önceki gün Luis Cavanda'nın kötü performansını tahmin ettiğini söyleyen Levent Nazifoğlu Belçikalı futbolcunun imza töreninde ise, "Çok önemli bir futbolcuyla karşınızdayız. Burada yeniden doğuş yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

(Türkiye)