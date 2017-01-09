Galatasaray'dan Messias çalımı!

Beşiktaş'ın ardından Galatasaray da Brezilyalı defans oyuncusu Manoel Messias'ın peşine düştü. Stoper transferine yoğun çaba harcayan Galatasaray Yönetimi, Palmerias'lı Vitor Hugo ve Dinamo Kiev'li Vida için kulüpleriyle görüşme yapıyordu. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ın alamadığı Cruzeiro'lu Manoel Messias için harekete geçti. Brezilya kulübüne teklif yaptı.



Brezilya Ligi'nde Cruzeiro takımının formasını giyen 26 yaşındaki stoperin menajeri Neco Cirne, "Beşiktaş istedi ancak anlaşamadık. Şimdi de Galatasaray ismi ortaya çıktı" açıklamasını yaptı. Sarı-Kırmızılılar 3 kulüpten gelecek cevaba göre stoper transferini bu hafta neticelendirmek istiyor.

3 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

1.81 boyundaki defans oyuncusu Manoel Messias, 2014 yılında Atletico Paranaense'den Cruzeiro'ya 3 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Messias, Cruzeiro'da toplam 102 maça çıkarken 4 gol kaydetti. Sarı-Kırmızılılar, Brezilya kulübünden gelecek yanıta göre oyuncuyla da temasa geçecek.



Kaynak : Takvim