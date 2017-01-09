Galatasaray-El-İttifak dostluk maçına doğru

Suudi Arabistan'ın Eş-Şarkiyye bölgesinin emiri Suud bin Nayif bin Abdulaziz, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin her alanda çok iyi olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi takımlarından El-İttifak ile yapacağı maç için dün Şarkiyye bölgesindeki Dammam kentine gelen Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları ve Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm bugün Prens Abdulaziz tarafından kabul edildi. Kabulde, El-İttifak kulübü yönetim kurulu başkanı Halid bin Abdullah ed-Dabal ile yönetim kurulu üyesi Bedr el-Abdulkerim de hazır bulundu.

Abdulaziz, kabulde yaptığı açıklamada, sporun sevgi ve barış mesajı verdiğini, halklar arasında yakınlaşmaya vesile olduğunu belirterek, "Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler spor da dahil her alanda çok iyi." dedi.

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi takımlarından El İttifak ile Galatasaray arasında oynanacak dostluk maçı, Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.