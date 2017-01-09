Galatasaray'ın maçında skandal!

Ettifaq ile Suudi Arabistan'da özel bir karşılaşma yapan Galatasaray maçtan 3-1 mağlup ayrıldı. Maçın oynandığı Prince Mohammed Bin Fahd Bin Abdulaziz Stadı'ndaki detay gözlerden kaçmadı.

Maçın oynandığı esnada Arabistan rejisi, Galatasaray logosunu 3 yıldızlı olarak ekrana yansıtınca, durumu fark eden Galatasaray taraftarları sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. - Hürriyet