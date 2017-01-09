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Galatasaray'ın maçında skandal!
09 Ocak 2017 , 22:03
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Ettifaq ile Suudi Arabistan'da özel bir karşılaşma yapan Galatasaray maçtan 3-1 mağlup ayrıldı. Maçın oynandığı Prince Mohammed Bin Fahd Bin Abdulaziz Stadı'ndaki detay gözlerden kaçmadı.
Maçın oynandığı esnada Arabistan rejisi, Galatasaray logosunu 3 yıldızlı olarak ekrana yansıtınca, durumu fark eden Galatasaray taraftarları sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. - Hürriyet
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- Futbol
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