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Galatasaray'ın yenisi kontrolden geçti..
09 Ocak 2017 , 16:07
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray'ın transfer görüşmeleri için dün İstanbul'a getirdiği Garry Rodrigues, sağlık kontrolünden geçirildi.
Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen ve transferinin büyük ölçüde tamamlandığı öğrenilen Hollanda doğumlu futbolcu, Liv Hospital'da bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutuldu.
Yeşil Burun Adaları Milli Takımı forması da giyen oyuncunun transferiyle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
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