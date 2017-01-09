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Galatasaray'ın yenisi kontrolden geçti..

Tarih09 Ocak 2017 , 16:07

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Galatasaray'ın yenisi kontrolden geçti..

Galatasaray'ın transfer görüşmeleri için dün İstanbul'a getirdiği Garry Rodrigues, sağlık kontrolünden geçirildi.

Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen ve transferinin büyük ölçüde tamamlandığı öğrenilen Hollanda doğumlu futbolcu, Liv Hospital'da bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı forması da giyen oyuncunun transferiyle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

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