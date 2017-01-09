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"Gerçekler daha da ortaya çıkacak"

Tarih09 Ocak 2017 , 12:39

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Gerçekler daha da ortaya çıkacak

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "futbolda şikede kumpas" iddianamesiyle ilgili "Daha ortaya çıkacak gerçekler var ama nereye kadar çıkarılabilir, bundan emin değilim." dedi.

Kocaman, Antalya kampında, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
 
Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin başındayken 2011 yılında  söylediği "Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır."  sözlerinin ve geçtiğimiz ay "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurulduğuna  dair iddianamenin kabul edilmesinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:
 
"Aslında sorunun içinde yanıtım var. Daha ortaya çıkacak gerçekler var  ama nereye kadar çıkarılabilir, bundan emin değilim. Bunun altında çok daha fazla  şeyler olduğunu görüyorum, hissediyorum. O gün de söylemiştim. Daha ortaya  çıkacak şeyler var."
 
"Oyuncularım milli takım çağrılmadıkları için üzülüyor"
Aykut Kocaman, geçen sezon başarılı bir sezon geçirmelerine rağmen  futbolcularının A Milli Futbol Takımı'na seçilmemeleriyle de ilgili açıklama  yaptı.
 
Geçen sezonun ikinci yarısını 40 puanla tamamladıklarını vurgulayan  Kocaman, "Bu 40 puan barajı tek devre için ciddi bir şey. Bu sezon bunu ilk  yarıda yakalayan olmadı. Ligin en az gol yiyen takımıydık. Oyuncuların milli  takıma çağrılmaması bizi etkiliyor. Futbolcularımızın milli takıma  çağrılmamasının nedenleri konusunda kişisel olarak bir takım şeyler  üretebiliyorum ama futbolcular genç adamlar. Yaptıkları işin karşılığını milli  takım formasıyla almak istiyorlar. Oyuncularım üzülüyor. Ben durumu anlıyorum, bu  yüzden problem yok." ifadelerini kullandı.
 
"Hedefimiz tekrar Avrupa'ya gitmek"
Tecrübeli teknik adam, bu sezon ligi yine Avrupa kupalarına  katılabilecek bir konumda bitirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
 
Kamp döneminin iyi geçtiğini ancak sakatlıklardan dolayı eksiklerin  olduğunu belirten Kocaman, ligin ikinci bölümüyle ilgili şunları söyledi:
 
"İlk yarıdan farklı olarak en büyük beklentim, maçların kırılma  anlarını daha iyi oynamak. Oyun olarak beklentim aynı ama bunun sonuçlara biraz  daha yansımasını bekliyoruz. İlk yarıdaki ortalama 1,4 puanı, 1,7'lere  çıkarmalıyız. Bunu yapabilirsek ilk 5'in içinde yer alırız. Tekrar Avrupa'ya  gidecek kapıları aralayabilmek, en büyük hedefimiz olarak gözüküyor."
 
"Kupa lige göre zor"
Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmanın zorluğuna dikkati  çekti.
 
Yeni statü gereği finalistin artık Avrupa Ligi'ne katılamadığının  altını çizen Kocaman, "Kupa, eleştiri anlamında söylemiyorum, ayrı paralel lig  olarak gidiyor. Pek çok takımda burada kendini ifade etmeye çalışıyor. Seribaşı  uygulamalarından dolayı kupa kazanmak, 5-6 yıl öncesine oranla bizim çapımızdaki  takımlar için zorlaştırıldı. Avrupa için, lige göre bence yolu daha fazla  uzaklaştırıyor. Ligde ilk 4-5'e girip, Avrupa kupalarına gitmek daha mantıklı  gibi gözüküyor." şeklinde konuştu.
 
"Medipol Başakşehir gibi takımların başarısı olağan olmalı"
Yeşil-beyazlıların teknik direktörü, Medipol Başakşehir ve benzer  takımların başarısının artık olağan bir durum olarak gündeme gelmesi gerektiğini  savundu.
 
Medipol Başakşehir'in güçlü bir çıkışla ligin ilk bölümünü lider  tamamlandığını vurgulayan Kocaman, şöyle devam etti:
 
"Medipol Başakşehir şampiyon olabilir. Çok güçlü bir sprint attılar.  İkinci yarı bunun üzerine bir sprint daha koymaları gerekiyor. 100 yıldır  şampiyonluğa oynayan takımlar arasında buna güçleri yeter mi, merak ediyorum.  Eşik atlama açısından Medipol Başakşehir ve benzeri takımların 'büyük sürpriz' düşüncesinden çıkarak bu durumu (şampiyonluk) olağan hala getirmeyi başarmaları  benim dileğimdir. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş güçlü hamleler yapıyorlar.  Ekonomik olarak da ihtiyaç duydukları dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak  için çabalıyorlar. İkinci yarı bu takımlar Medipol Başakşehir'e daha güçlü  karşılık verebilir."
 
"Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şansı Osmanlıspor'dan fazla"
Aykut Kocaman, grup aşamasında elendikleri UEFA Avrupa Ligi'nde  Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, Osmanlıspor'a göre daha ileriye gidebileceğini  belirtti.
 
Son 32 turundan itibaren herkesin şampiyonluğa odaklandığını aktaran  tecrübeli teknik adam, "Seviyesi ve kalitesi yüksek takımlar var. Doğru kuralar  kadar, o günkü performanslar da önemli. Zorlu bir yolculuk olacak. Özellikle  Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadro kalitesi ve engin Avrupa deneyimleri,  Osmanlıspor'a göre daha ileride olduklarını gösteriyor." diyerek sözlerini  tamamladı.

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