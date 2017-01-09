Güray Vural idmana çıktı..

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına devam etti.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı.

Kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman minyatür kale ve çift kale maçlarla tamamlandı. İdmanda Kayserisporlu futbolcuların hırslı görüntüsü dikkati çekti. Teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcularına sık sık uyarılarda bulundu.

Kayserispor'un Trabzonspor'dan transfer ettiği Güray Vural, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılı takım, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.