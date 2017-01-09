Igor Tudor, Beşiktaş'ın transferini yorumladı

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, Antalya'da NTV Spor'un sorularını yanıtladı.

Kardemir Karabükspor, ligin 2. devresi için hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. NTV Spor'un sorularını yanıtlayan teknik direktör Igor Tudor, hedeflerini anlattı.

"İlk yarıdan daha fazla puan toplayıp; küme düşme stresi yaşamak istemiyoruz. İlk devrenin son haftaları beklediğimiz gibi gitmedi. Elimizden gelenin en iyisini yapıp; bizi ligde tutacak puanlar için mücadele edeceğiz. Sezon başında hedefimiz ligde kalmaktı. Bu hedef değişmedi ancak ilk devrede sergilediğimiz oyunun karşılığını aldığımızı düşünmüyorum. Bu performansla 3-4 basamak daha yukarıda olmalıydık ancak bu futbol. Umarım ikinci yarıda hakkımız olan puanları; kötü oynasak da almayı başarırız. Bunun için de 3-4 oyuncuya daha ihtiyacımız var. Çünkü ilk devrede üstün olduğumuz bazı maçlarda sonuca gidemedik."

Tudor, Türkiye Ligi'nin kalitesine de dikkat çekti.

"Daha önce Yunanistan'da ve Hırvatistan'da çalıştım. Kıyaslama yapmam gerekirse Türkiye liginin çok daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Yunan liginde takımlar çok defansif oynuyor. Burada ise takımların seviyesi daha yüksek. Maçların sonucunu önceden tahmin edebilmek kolay değil."

Tudor, Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic'in Türkiye'de başarılı olacağı görüşünde. "Hırvat ligini son birkaç yıldır çok yakından takip edemesem de Mitrovic'i tanıyorum. Birkaç kez Hırvatistan Milli Takımı’nda da oynadı. Hırvatistan geleneksel olarak çok iyi savunmacılar çıkaran bir ülke. Mitrovic'in de Beşiktaş'a yararlı olacağına inanıyorum."