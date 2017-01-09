İşte Marquinhos Pedroso!

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Gaziantepspor'un ara transfer döneminde Brezilya'nın Figueirense takımından kadrosuna kattığı sol bek Marquinhos Pedroso, bu sezon Brezilya Serie A'da 29 maçta forma giydi. Bu maçlarda 2 asist yapıp 19 kilit pas veren Pedroso, 165 kez ikili mücadele kazanarak dikkat çekti. Brezilyalı sol bek, 76 defa pas arasına girdi ve 115 orta açtı.

Pedroso profesyonel kariyerine Figueirense'de başladı. Gaziantepspor'a kiralık gelen sol bek, 2017-2018 sezonu bitimine kadar Gaziantepspor formasını terletecek.