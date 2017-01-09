"Kadroya girerim diye hiç heveslenme!"

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’dan transfer etmek istediği Mehmet Ekici için gözler Aatif Chahechouhe’ya çevrilmiş durumda...

Çünkü Sarı-Lacivertliler Aatif+500 bin Euro karşılığında Bordo-Mavili kulüple anlaşmış durumda.

Zaten Mehmet Ekici de Trabzonspor’da oynamak istemiyor ve Fenerbahçe’de forma giymek istediğini açıkladı. Ancak her şey böylesine gelişmişken Aatif’in, “Ben Trabzonspor’a gitmem” demesiyle transfer tıkanmış durumda.



Fenerbahçe yönetiminin ikna çalışmaları sonuç vermeyince Antalya kampına gitmeden önce teknik direktör Dick Advocaat’ın da Aatif ile bir görüşme yaptığı ve net ifadelerle kendisini düşünmediğini ilettiği ortaya çıktı.

‘TEKRAR EDİYORUM...’

Teknik direktör Dick Advocaat’ın Antalya’ya hareket öncesinde Aatif ile Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde bir araya gelerek, “Senin ve kulübün iyiliği için takımdan ayrılman daha doğru olacaktır.

Çünkü seni kadroda düşünmüyorum. Eğer ki ‘Kalırım, çok çalışırsam sonradan beni kadroya alırlar’ diye hiç heveslenme.

Çünkü böyle bir şey asla olmayacak. Tekrar ediyorum; seni kadroda düşünmüyorum” dediği öğrenildi.

Habertürk