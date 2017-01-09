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Karabükspor, Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştı
09 Ocak 2017 , 14:41
Karabükspor, Elazığspor'da başarılı performansıyla dikkat çeken 1995 doğumlu kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştı.
Elazığspor'da kiralık olarak forma giyen Çağlar Şahin Akbaba'nın bonservisi altyapısından yetiştiği Bucaspor'daydı. Karabükspor genç kalecinin kulübüyle de anlaşmaya vardı ve iş imzaların atılmasına kaldı. Çağlar'ın devre arasında mı yoksa sezon sonunda mı Karabükspor'a katılacağı ise henüz netleşmedi.
(Transfer Merkezi)
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