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Karabükspor'a Rybka'dan üzücü haber

Tarih09 Ocak 2017 , 15:27

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Karabükspor'a Rybka'dan üzücü haber

Kardemir Karabükspor'un Dinamo Kiev'den transfer ettiği kaleci Rybka'nın sakatlığı nedeniyle 6 ile 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi. 

Adriano Faccini'yi ikinci yarı planlamasında düşünmeyen Karabükspor, bu bölgeye Rybka'yı transfer etmişti. Ukraynalı file bekçisinden gelen üzücü haber sonrasında Karabükspor yönetimi, Elazığspor'da oynayan bonservisi Bucaspor'da olan Çağlar Şahin Akbaba ile anlaşma sağladı.

 

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