Kayserispor'da transfer harekatı

Kayserispor'da yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda büyük bir transfer harekatı başlamış durumda.

Eskişehirspor'dan Kaan Kanak, Başakşehir'den Cenk Ahmet Alkılıç ve Rotman, Akhisarspor'dan ayrılan Douglao ve Osmanlıspor'dan Raheem Lawal görüşülen isimler. Eskişehirspor forması giyen Kaan Kanak ile büyük ölçüde anlaşan Kayserispor yönetimi, oyuncunun bonservis sorununu çözmeye çalışıyor.

Transferin birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor. Alanyaspor ile prensip anlaşmasına varan Cenk Ahmet Alkılıç konusunda da büyük çaba sarfeden yönetim, Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Cenk Ahmet için kesenin ağzını açmış durumda. Bakanların da devreye girdiği transferin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Kayserispor, ayrıca Osmanlıspor'dan Lawal ve Başakşehir'den Rotman ile görüşüyor. Bu transferlerin de gerçekleşme ihtimali yüksek görünüyor. Akhisarspor'un yollarını ayırdığı Douglao da görüşülen isimler arasında.

Ayrıca, Kayserispor'un geri dönmesi için çağrı yaptığı Nakoulma, Türkiye'ye gelmeyeceğini Çin'e transfer olacağını kulübe bildirdi.

(Transfer Merkezi)