Lens için F.Bahçe'ye ret!

İngiliz kulübü Hollandalı yıldıza karşılık Fenerbahçe Yönetimi'nin sunduğu "Emenike&Van der Wiel" takasını kabul etmedi.

Fenerbahçe'nin Jeremain Lens'in bonservisini takasla alma hayali Sunderland engeline takıldı.



İngiliz kulübü Hollandalı yıldıza karşılık Fenerbahçe Yönetimi'nin sunduğu "Emenike&Van der Wiel" takasını kabul etmedi. Sunderland Teknik Direktörü David Moyes'in, iki oyuncu için "Premier Lig'de oynamak için yetersiz" raporu vermesi sonrası Fenerbahçe'nin Lens'i takasla alma ihtimali kalmadı.

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