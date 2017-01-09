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Lens için F.Bahçe'ye ret!
09 Ocak 2017 , 09:42
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İngiliz kulübü Hollandalı yıldıza karşılık Fenerbahçe Yönetimi'nin sunduğu "Emenike&Van der Wiel" takasını kabul etmedi.
Fenerbahçe'nin Jeremain Lens'in bonservisini takasla alma hayali Sunderland engeline takıldı.
İngiliz kulübü Hollandalı yıldıza karşılık Fenerbahçe Yönetimi'nin sunduğu "Emenike&Van der Wiel" takasını kabul etmedi. Sunderland Teknik Direktörü David Moyes'in, iki oyuncu için "Premier Lig'de oynamak için yetersiz" raporu vermesi sonrası Fenerbahçe'nin Lens'i takasla alma ihtimali kalmadı.
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