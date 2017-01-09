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Martinez için kiralama formülü!

Tarih09 Ocak 2017 , 08:45

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Martinez için kiralama formülü!

Kara Kartal’ın forvet listesine dev bir isim daha girdi. Jackson Martinez için resmi kiralama teklifi yapıldı

Siyah-beyazlılar Samuel Eto'o olmayınca harıl harıl forvet arayışlarına girişti. Kartal'ın listesindeki isimlerden biri de Jackson Martinez. Büyük umutlarla gittiği Atletico Madrid'de başarısız olan ve Çin'in Guangzhou Evergrande ekibinin yolunu tutan 30 yaşındaki oyuncu Avrupa'ya dönmek istiyor. Bonservis bedeli 30 milyon euro olduğu için siyah-beyazlılar 3 milyon euro'luk kiralama bedeliyle Jackson'a çubuklu formayı giydirmeye çalışıyor. Avrupa futboluna özlem duyan tecrübeli golcünün kendini yeniden kanıtlama isteği Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. (Fotomaç)

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