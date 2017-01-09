Mehmet Ekici için Aatıf'ın kararı bekleniyor!

Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferi için Aatıf Chahechouhe'nun kararını bekliyor. Aatıf'ın ikna olmaması süreci çıkmaza sokuyor.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında bir süredir gerçekleşmesi beklenen takas belirsizliğini koruyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mehmet Ekici ayrılma isteğini bordo mavililere iletmiş ve bunun üzerine Fenerbahçe ile görüşmeler başlamıştı.

Takas formülünde iki kulübün de ortak paydada buluştuğu isim Aatıf Chahehouche oldu. Ancak Faslı oyuncu birkaç görüşmeye rağmen takımdan ayrılmak istemedi.

Sarı lacivertli yönetim çareyi Aatıf'ı kadro dışı bırakmakta buldu. Antalya kampı yerine Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin yolunu tutan Faslı oyuncu henüz transfere razı olmuş değil.

Trabzonspor ise sarı lacivertlilerden Aatıf konusunda çıkacak kararı bekliyor. Bordo mavililerin başkanı Muharrem Usta, oyuncuyla görüşerek ikna turları düzenlediklerine dair haberleri ise yalanladı. Usta, "Ne benim ne de hocamız Ersun Yanal'un Aatıf ile görüşmesi olmamıştır" dedi.

Aatıf'ın ikna olmaması ihtimalinde transfer yeniden şekillendirilecek.

(NTV Spor)