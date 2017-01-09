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Muhammet Demir tekrar Antep'te!

Tarih09 Ocak 2017 , 09:46

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Muhammet Demir tekrar Antep'te!

Gaziantepspor, Trabzonspor'dan Muhammet Demir'i sezon sonuna kadar kiraladı. 

Kırmızı siyahlı ekibin resmi Internet sitesinden yapılan açıklamada Muhammet Demir'e başarılar dilenirken oyuncunun imza töreninden fotoğraflar yer aldı. 

Ajansspor bu haberi 27 Aralık tarihinde duyurmuştu. 

24 yaşındaki golcü 2011-2016 yılları arasında Gaziantepspor forması giymişti. 

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