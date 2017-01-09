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Olcay Şahan süre istedi
09 Ocak 2017 , 09:38
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- Beşiktaş
Beşiktaş’ta son dönemde gözden düşen Olcay Şahan’ı isteyen Trabzonspor’da başkan Muharrem Usta, oyuncuyla bir görüşme yaptı.
Tarafların rakamsal konularda anlaştığı ancak Olcay’ın kafasındaki birkaç soru işaretini gidermek için süre istediği öğrenildi. Siyah-beyazlı oyuncunun Trabzonspor’da oynamaya sıcak baktığı, teknik direktör Ersun Yanal’ın da 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun mücadeleci yönünden yararlanmak adına bu transferin gerçekleşmesini istediği bildirildi.
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