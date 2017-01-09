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Özbek savunmacıdan Trabzonspor açıklaması!

Tarih09 Ocak 2017 , 20:56

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Özbek savunmacıdan Trabzonspor açıklaması!

AJANSSPOR - Trabzonspor'un gündemine geldiği ileri sürülen Lokomotiv Moskova'nın 29 yaşındaki Özbek sol beki Vitaliy Denisov, hakkında çıkan iddialara değindi.

Sol beke Emmanuel Mas'ı transfer eden Trabzonspor'un yanı sıra Çin ligi ekiplerinin de Denisov'un peşinde olduğu belirtilirken, tecrübeli futbolcu konuyla açıklık getirdi.

Rus basınına konuşan Denisov, "Hiçbir yabancı kulüp transfer için benimle konuşmadı. NeTürkiye, ne Almanya ve ne de başa bir ülke. Bunları basından biliyorum. Ayrıca, Lokomotiv Moskova da bana herhangi bir ilgiden bashsetmedi" ifadesini kullandı.

 

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