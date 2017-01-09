Podolski gidiyor Narsingh geliyor!

Hamit Altıntop, Sigthorsson, Jem Karacan ve Lucas Ontiveiro gibi kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar, ardından takıma takviye çalışmalarına başlamış, ilk müjdeyi de önceki gün yönetici Levent Nazifoğlu, “Rodrigues bitti, geliyor” diyerek vermişti.

Aynı açıklamada Nazifoğlu, Çin’den Podolski için çok ciddi tekliflerin olduğunu belirtip, “O da gidecek” ifadesini kullanmıştı. O sözlerin ardından deneyimli oyuncunun adresi de, Cim Bom’un kasasına girecek olan para da netlik kazandı. Poldi’nin Burak Yılmaz’ın da formasını giydiği Beijing Guoan’a gideceği, Galatasaray’ın da bu transferden 7 milyon Euro (Yaklaşık 26 milyon TL) kazancağı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar’ın Podolski’nin ayrılışından sonraki yol haritası da belli. Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Narsingh için PSV’ye resmi teklif yapıp işi kısa sürede bitirmeyi planlıyor. Cim Bom’un Hollandalı kanat oyuncusu için ayırdığı bütçe ise 2 milyon Euro (Yaklaşık 7.5 milyon TL).

Kulübüyle sözleşmesi devre arasında bitecek olan Narsingh’in de transfere sıcak baktığı, dört gözle kulüplerin anlaşmasını beklediği biliniyor (Fanatik)