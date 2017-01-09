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Popov'dan transfer sözleri!
09 Ocak 2017 , 16:20
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
AJANSSPOR - Transferin hareketli takımı Trabzonspor'un gündemine gelen Spartak Moskova'nın Bulgar oyuncusu Ivelin Popov, transferiyle ilgili konuştu.
Ülkesinde yılın futbolcusu seçilen Popov, ödül töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Bir bütün olarak çok iyi bir yıldı. Spartak Moskova ile ligde birinci sıradayız ve yılı galibiyetle tamamladık. Transferim için kulüpten kimse ne benimle, ne de menajerimle görüştü. Sürekli hakkımdaki iddialar okuyorum. Hayalim, Spartak Moskova ile şampiyon olmak" ifadesini kullandı.
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