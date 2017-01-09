Roni yakın takipte

Sezon başında Brezilya’nın Ceara takımından kiralık olarak alınan Roni ilk yarıda gösterdiği performans ile birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı.

Yaptığı transferler ile eleştirilen Adanaspor’da en çok göze batan oyuncu Roni oldu. Ramos ile birlikte gösterdiği performans ile dikkat çeken Sambacı kiralık olarak geldiğinden dolayı şimdiden birçok takımın listesine girmeyi başardı. Kanatta görev yapmasına rağmen belki de forvetlerden daha çok gol pozisyonuna giren Roni 15 Süper Lig karşılaşmasına görev aldı. Başarılı performansını iki golle süsleyen Brezilyalı Ziraat Türkiye Kupasında bir kez fileleri havalandırdı.

Sezon sonu ne olacak?

Roni’nin bu performansla devam ederse Türkiye’de futbol yaşantısını sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor. İlk tercihini Adanaspor’dan yana kullanmak istediği kulüp çevresinden sızan haberler arasında yer alırken diğer takımlarında şimdiden bu oyuncu için nabız yokladığı ve uygun şartlarla Roni’yi yeni sezonda kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.