Salih'ten yönetime mesaj!

Fenerbahçe'de adı kiralık gönderilecek isimler arasında yer alan Salih Uçan'dan yönetime mesaj gitti. Kendisine birçok Süper Lig kulübünün talip olmasına rağmen Salih, "Ya yurt dışına giderim ya da Fenerbahçe'de kalırım" diyerek ülke içinde bir takıma kiralanmanın yolunu tıkadı. Salih Uçan ligde fazla şans bulamamasına karşın Ziraat Türkiye Kupası'nda düzenli olarak forma giydi.

GELİŞME KAYDETTİ

Teknik direktör Dick Advocaat'ın daha sert olmasını ve mücadele etmesini sitediği Salih Uçan son kupa maçlarında bu yönde olumlu izlenimler bırakmış ve hocasının da gözüne girmeyi başarmıştı.



Kaynak : Takvim