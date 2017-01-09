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Senijder'in Çin defteri kapandı!
09 Ocak 2017 , 10:25
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Sarı-kırmızılıların yıldızı, hem eşinin istememesi hem de milli takımdan uzak kalmamak için Uzakdoğu defterini kapadı
Lukas Podolski ile birlikte Çin’e gitmesi gündemde olan Wesley Sneijder’in bu defteri iki nedenden dolayı kapadığı ortaya çıktı.
Ülkesinin milli takımında oynamaya devam eden Hollandalı oyuncunun, Portakallar ile Rusya’da yapılacak 2018 Dünya Kupası’nda boy göstermek istediği, Çin’e gitmesi durumunda milli formadan uzak kalacağını düşündüğü ifade edildi. Bu da Galatasaraylı oyuncunun işine gelmedi.
Snejder’in eşinin tavrı da bu transferin devre dışı kalmasına etken oldu. Yolanthe Cabau’nun iş ilişkileri ve özel yaşantısından kaynaklanan durumlardan ötürü Avrupa’daki yaşantısını bırakmayacağını eşine ilettiği, Çin’e gitmek istemediğini söylediği belirtildi. Hem Sneijder hem eşinin ortak tavırları, yıldız futbolcunun Uzakdoğu ihtimalini sıfırladı. Galatasaray’da devam etmek isteyen Sneijder’in, Türkiye’den ayrılsa bile Avrupa’dan uzaklaşmayacağı vurgulandı.
(Milliyet)
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