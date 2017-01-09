Talisca'ya Muslera'ya gönderme!

Fotomaç gazetesinden Turgay Demir'in sorularını yanıtlayan Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Talisca çok ses getirecek açıklamalar yaptı. Brezilyalı yıldız, “Sadece 45 dakika oynadım, bu Muslera için büyük şanstı!” diye meydan okudu. Beşiktaş’ta uzun yıllar oynamak istediğini belirten Sambacı, “Umarım başkanımız bonservisimi alır” sözleriyle çağrı yaptı.

Beşiktaş'ın 'sol anahtarı' Anderson Souza Conceição yani bilinen adıyla Talisca… İnanılmaz mütevazı ve çok keyifli bir insan Talisca... Yaptığımız söyleşiden ben çok keyif aldım, bakalım sizler de beğenecek misiniz?

-Talisca Türkiye'yi iyi tanıyor, gelirken ne ummuştu, neler buldu?

ZOR VE SERT BİR LİG

-"Gelirken çok kolay bir lige gittiğimi söyleyenler olmuştu. Asla öyle değil, zor ve sert bir lig burası.

Bu da beni mutlu etti bir bakıma.

Zor ligler futbolcuyu zinde tutar."

-Sen ve Caner sakatlanınca Beşiktaş istikrarsız bir görüntüye büründü...

-"Takım iyi giderken sakatlandık ama bu demek değildir ki biz olmadığımız için takım düşüşe geçti. O an için düşüş yaşanacakmış ki yaşandı.

Ancak biz çok iyi bir takıma sahibiz.

Her gün çalışarak üstüne koyan, teknik direktörün verdiği taktiği çok iyi şekilde uygulayan, uyumlu bir takımız. Kenetlenmiş durumdayız.

Liderin sadece bir puan gerisindeyiz bu da çok önemli değil. İkinci yarıda tüm rakiplerimizle bir kez daha oynayacağız.

Yarış iki takım arasında geçmeyecek başka takımlar da var. Bu yarışı sonuna kadar götürüp kazanacak güce sahibiz."

-Bazen frikiklerde (Örneğin Başakşehir'e özel maçta attığı gol) ters vuruşlar yapıyor, risk alıyor, riski seviyor mu?

FARK YARATIRIM

-"Çocukluğumdan beri hep futbolcu olmak için kendimi şartladım ve her gün bunun için çalıştım.

Ama bunu düşünürken de hep farklı bir şey ortaya koymak gerektiğini aklıma yazıyorddum.

Brezilya Ligi'ni ve diğer liglere baktığımda; tamam çok iyi oyuncular var ama farklı şeyler ortaya koyan oyuncu sayısı her zaman azdır ben de böyle bir oyuncu olmak istedim.

Fark yaratırken, takımınız için bazı taban şeyler yapmanız lazım, onları bırakmadan farklı bir şey koyabilirseniz sahaya, farklı bir oyuncu oluyorsunuz."

-Gol atmayı mı daha çok seviyorsun, asist yapmayı mı?

-Gol atmayı seviyorum!

(Gülerek) Asisti de seviyorum tabii.

KALMAK iSTERiM

-Kısa ve önemli bir sorum var;Beşiktaş'ta mutlu musun?

Gülüyor, içten bir gülüş bu;

- "Çok mutluyum." araya girip "Beşiktaş'ta uzun yıllar oynamak ister misin" diye sormama gerek bırakmıyor;

-"Başkanımız keşke benim bonservisimi alsa ve uzun yıllar burada kalsam. Bunu çok isterim."

"Senin bonservisini almak pek kolay değil, ağırlığınca altın gerekebilir!" diyorum, yine gülüyor ama bu kez, "Keşke olabilse ve bonservisimi Beşiktaş alabilse" der gibi. Dönüyoruz ilk yarıdaki bazı maçların detaylarına...

Ligdeki kalecileri değerlendirmesini isteyip ekliyoruz; kime gol atmak daha zor?

FAZLA OYNASAYDIM!

-"Bütün takımlara karşı oynamadım kalecilerin hepsini tanımıyorum ama oynadıklarım için de Muslera..." Ben de aynı görüşte olduğumu söylüyorum ve Talisca devam ediyor; "Muslera iyi kaleci ve bizim maçta çok şanslıydı o..."

Hemen soruyorum, "Taçtan gelen topa çok iyi vurmuştun ve köşeden çıkarmıştı. Onu mu kast ediyorsun?

-"Hayır!" dedi ve şu ilginç cümleyi söyledi; "Muslera çok şanslıydı çünkü 45 dakika oynadım! Fazla oynasaydım farklı şeyler olabilirdi!"

Geçiyoruz diğer hedeflerine ve Brezilya Milli Takımı'nı soruyorum...

TEŞEKKÜRLER DUNGA

-"Milli Takım hedefim kesin ve net her zaman var. Alt yaş gruplarından itibaren hep Milli Takım'a gittim.

Hep üst düzey oynadım... Şimdi Beşiktaş'tayım ve büyük bir kulüp...

Dunga beni Milli Takım'a aldı ve bu benim için büyük mutluluktu. Şimdi Tite (Adenor Leonardo Bacchi) var, kulüpler de hep başarılıydı umarım Milli Takım'da da başarılı olacaktır.

Milli Takım'a gitmek çok kolay değil bugün hak edip de gidemeyen çok büyük isimler var. Kendimi ayrı tutuyorum ama umuyorum ki herkes hak ettiği yere gelir."

Son olarak Beşiktaş taraftarı, diyorum ve bakın neler söylüyor:

ARENA'DA 12 KiŞiYiZ

-Her maça gelip büyük destek veriyorlar.

Bu çok önemli. Bizi inanılmaz motive ediyorlar. Vodafone Arena'da onlarla birlikte çok daha güçlüyüz. 11 değil, 12 kişi oynuyoruz" Teşekkür edip başarılar diliyoruz...

