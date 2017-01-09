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Timsah savunmaya kule getiriyor!

Tarih09 Ocak 2017 , 23:57

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Timsah savunmaya kule getiriyor!

AJANSSPOR - Bursaspor'un, son olarak Yunanistan'ın güçlü ekibi Olympiakos'ta forma giyen ve şu anda serbest oyuncu statüsünde yer alan 27 yaşındaki stoper Anastasios Avlonitis ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Yunanistan basınında yer alan habere göre; Avlonitis ile yakından ilgilenen Bursaspor, Yunan stoperin transferi için harekete geçti.

Avlonitis'in temsilcilerinin yakın bir zamanda Türkiye'ye gelerek Bursaspor yönetimiyle görüşeceği vurgulanırken, 1.91'lik savunma oyuncusu ile geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Sturm Graz ve Almanya'dan bazı takımların da ilgilendiği kaydedildi.

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