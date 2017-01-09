Tolunay Kafkas'tan önemli açıklamalar

Tolunay Kafkas, LigTv'nin sorularını cevapladı!

İşte o açıklamalar:

Bir oyun yapısı, bir felfese oturtmanız zaman alıyor, bu süreçi biz de yaşadık. Özellikle 1-2 oyuncunun takımdan ayrılmasıyla, bir ivme yakaladık. Son 6-7 hafta ciddi bir çıkışımız oldu, bunu puan tablosuna yansıttık. Eksik olan bölgelerimize 4 oyuncu transfer ettik. Geleceğe daha umutla bakıyoruz, oyun anlayışımız her geçen gün gelişiyor. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik, Göztepe ile iyi bir hazırlık maçı yaptık. Şimdi ise Karabük maçına hazırlanıyoruz. Zor bir lig olacak, köprünün altından çok sular geçeceğe benziyor. Rakiplerimiz de ciddi takviyeler yaptılar, hem yukarda hem de aşağıda çekişmeli bir lig bizi bekliyor.

Az gol atmış olabiliriz ama istatistiklere baktığımızda her maç en az 3 gol pozisyona giren bir Akhisar takımı var. Bu pozisyonları değerlendirme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Kenar oyuncularımız yeterince katkı sağlayamadılar, Larsson ve Olcan Adın'ın bize faydalı olacağını düşünüyorum. Rodellega'ya çok endeksli bir takımdık, son maçta diğer oyuncularımda gol atmaya başladı. İlk yarıda 17 gol yedik ama 8 maçta hiç gol yemedik. Başakşehir maçında 5 gol yememiz bizim açımızdan iyi oldu. Bazı oyuncularımızla yolları ayırıp, çıkışa geçtik tekrardan.

Olcan Adın, benim özel ilişki kurduğum oyunculardan bir tanesi, bize çok katkı vereceğine inanıyorum. Hazır duruma da geldi, bizi seçtiği için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Ajansspor