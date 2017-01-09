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Trabzonspor o isimle yollarını resmen ayırdı
09 Ocak 2017 , 16:28
Trabzonspor, Kayserispor ile anlaşan Güray Vural'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekide:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Güray Vural arasındaki 29.01.2016 başlangıç, 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir."
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