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Vargas Çin yolcusu!
09 Ocak 2017 , 09:53
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR- Galatasaray'ın transfer listesinde olan Eduardo vargas, Çin yolcusu.
Brezilya basınına açıklamalarda bulunan Flamengo kulübü asbaşkanı Flavio Godinho, Vargas ile ilgilendiklerini söylerken, "Ama kulübü onu Çin'e satmak istiyor" dedi.
Hoffenheim'da pek fazla forma giyme şansı bulamayan Şilili golcü devre arasında takımdan ayrılacak.
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