Ve transfer resmen açıklandı!

AJANSSPOR - PAOK Kulübü, Garry Rodrigues'in Galatasaray'a transferinin sonuçlandığını açıkladı.

PAOK'tan yapılan açıklamada, Garry Rodrigues için Galatasaray ile anlaşmanın sağlandığını ve transferin tamamlandığını duyurdu.

Yunanistan Ligi ekibi, Rodrigues'e bu zamana kadar takıma yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti ve kanat oyuncusuna kariyerinin devamı için başarılar diledi.