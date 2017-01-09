Yöneticiden Ekici müjdesi!

Fenerbahçe yöneticisi Selim Kosif, sosyal medya hesabından Mehmet Ekici transferi için müjdeyi verdi

Mehmet Ekici’nin transferi için Fenerbahçe ve Trabzonspor el sıkışırken takasta kullanılacak olan Aatif Chahechouhe’nun bir türlü ikna edilmemesi Sarı-Lacivertli taraftarların da canını fazlasıyla sıkıyor. Bunun için de özellikle sosyal medya da Ekici transferinin bir an önce bitmesi için sürekli olarak yorumlar yapılıyor. Bunlardan birinde bir taraftarın, “Başkanım Mehmet Ekici transferinden bilgi verir misiniz?” sorusuna Fenerbahçe yöneticisi Selim Kosif’in, “Güzel haberler yakın” yanıtını vermesi dikkat çekti. (Habertürk)