Aatif gerçekleri!

Faslı, Sivas'ta oynadığı dönemde Trabzonspor taraftarlarının Yiğidolar'a karşı 'düşmanca' tutumunu bir türlü unutmadı. Bu travma, transfere engel oldu.

Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici ile takas etmek istediği Aatif'a "Ya Trabzonspor'a gidersin ya da U21'e" diye rest çekmesine karşın, Faslı oyuncu, Bordo-mavili kulübe transfer olmak istemedi. Aatif'ın bu inadının perde arkasında bir travma yatıyor.

3 Temmuz sürecinden sonra Bordo-mavili taraftar ve yöneticiler, Sivasspor'a karşı düşmanca bir tavır takındı. Hatta Aatif'ın formasını giydiği Sivas, geçen sezon küme düşünce Trabzonlu yöneticilerden Nevzat Aydın, "Sivasspor'a selam olsun. Kendilerini iyi bilmezdik" diye tweet attı.

ÖLÇÜSÜZ TEPKİLER

Sivasspor'un Trabzon deplasmanlarında yaşanan olaylar, Aatif'ta travmaya yol açtı. Faslı oyuncu da hakaretleri, tavırları unutmadı. Aatif, kendisine karşı tribündeki aynı ölçüsüz tepkinin devam edeceği endişesiyle Trabzonspor'a transfer olmayı kabul etmedi.

Akşam