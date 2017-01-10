Alanyaspor'dan forvete takviye!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, en son Maccabi Haifa takımında forma giyen forvet Glynor Plet ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Alanyaspor, 1,94cm boyundaki Hollandalı forvet oyuncusu Glynor Plet ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Hollandalı forvet 29 yaşındaki Glynor Plet'i 2,5 yıllığına renklerine bağladı.

Kulübümüz, İsrail'in Maccabi Haifa takımından Hollandalı forvet oyuncu Glynor Plet'i transfer etti. Yöneticilerimizle her konuda anlaşmaya varan Plet ilk önce Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçerek kendisini 2,5 yıllığına kulübümüze bağlayan imzayı attı. Daha önce Heracles, Twente, Genk, Zulte Waregem, Eagles ve Maccabi Haifa takımlarında forma giyen Plet, bu sezon ilk yarıda Maccabi Haifa formasıyla ilk 11'de çıktığı 7 maçta 3 gol kaydetti."