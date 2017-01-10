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Alman basını da merak ediyor!
10 Ocak 2017 , 14:08
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR - Galatasaray’ın Alman golcüsü Lukas Podolski’ye Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan talip oldu. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı kulübün yöneticilerinden Levent Nazifoğlu da tecrübeli futbolcu için teklif aldıklarını doğruladı.
Almanya’nın Köln merkezli Express gazetesi; Poldi’nin Türkiye’deki durumu ve geleceği hakkında bir haber yayınladı. Haberde; Galatasaray’ın Podolski’ye olan teklifleri doğruladığını fakat futbolcunun kariyeriyle ilgili durumunun henüz tam netleşmediği ifade edildi.
Çin’de bir dünya şampiyonu olacak...
Golcü futbolcudan, ‘Prens’ olarak söz eden gazete, Alman yıldızın Çin’e transfer olması halinde oluşabilecek bazı senaryolara yer verdi. Podolski’nin 2014 Dünya Kupası’nda ülkesinin milli takımı Almanya ile yaşadığı şampiyonluğa vurgu yapılarak, transferin gerçekleşmesi halinde Çin’de bir Dünya şampiyonu futbolcunun olacağı dile getirildi.
Bu arada sportif olarak Avrupa’nın gerisinde olduğu belirtilen Çin’in, yıldız futbolcuları lige kazandırarak bir atılım içinde olduğuna dikkat çekildi ve Lukas Podolski’nin hayranlarının dünyanın her yerinde olduğu yazıldı.
Öte yandan eski kulübü Köln ile yakın teması bulunan Lukas Podolski, hatırlanacağı gibi sakatlık yaşadığı dönemde oradaki doktorlar tarafından tedavi edilmişti. Express gazetesi, Podolski’nin Galatasaray’a transferini de ilk duyuran gazete olmuştu.
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