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Antalyaspor'dan Fransa'ya gidiyor!

Tarih10 Ocak 2017 , 11:22

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Antalyaspor'dan Fransa'ya gidiyor!

AJANSSPOR - Antalyaspor'da bu sezon forma şansı bulamayan Cezayirli kaleci Raïs M'Bohli'nin takımdan ayrılacağı belirtildi.

Fransız basınında yer alan habere göre; Antalyaspor ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Raïs M'Bohli, Rennes'e transfer olacak.

Cezayir Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek olan 30 yaşındaki file bekçisinin ardından, eski teknik direktörü Christian Gourcuff'un çalıştırdığı Rennes'e katılmasının beklendiği ifade edildi.

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