Volkan Demirel, şampiyonluk için konuşmanın erken olacağını ifade ederek, ikinci yarının ilk 2 haftasına dikkat çekti. Deneyimli futbolcu, Medipol Başakşehir’i yenmenin önemine değinip, “İlk 5-6 hafta önemli. Özellikle ilk iki hafta” dedi.

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, ligin ikinci yarısı öncesinde Milliyet’e değerlendirmede bulundu.

Antalya’daki kampta Denizlispor ile oynanan maç sonrası şampiyonluk yarışı ve takımın son durumu ile ilgili sorularımızı yanıtlayan tecrübeli file bekçisi, önemli açıklamalar yaptı.

İlk olarak zirve yarışı ile ilgili konuşan sarı-lacivertlilerin kaptanı, şampiyonluk için konuşmanın henüz erken olduğunun altını çizerek, “Şampiyonluğu konuşmak için erken. İkinci yarıda ilk 5-6 hafta önemli. Özellikle ilk iki hafta. Medipol Başakşehir maçını kazanırsak düşüşe geçebilirler” ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın mevcut durumunu da değerlendiren 35 yaşındaki yıldız, Dirk Advocaat’a vurgu yaparak, “Takım çok iyi durumda. Arkadaşlık çok iyi durumda. Hocamız gerçekten de çok iyi” diyerek saha içi ve dışındaki tüm unsurların olumlu olduğunu kaydetti.

Bu arada Volkan Demirel, FB TV’ye Antalya kampını değerlendirdi. Deneyimli futbolcu, çok iyi bir ortamda çalıştıklarını belirtip, “Kamp çok güzel geçiyor. İyi organize olmuş bir takımız. Daha zamanımız var, daha da iyi olacağız. Tüm hazırlıklar lig için. Lige de iyi bir başlangıç yaparak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Yeni transfer Alexander Karavaev’in performansını da değerlendiren Volkan, “Bir an önce takıma adapte olması güzel. Zaten biz her yeni gelen arkadaşı hemen aramıza alıyoruz, kaynaşıyoruz. İnşallah hayırlısı olur” yorumunu yaptı.

Milliyet